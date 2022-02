Katër vjet më parë kishte skaduar leja e tij speciale e dhënë investitorëve të mëdhenj të huaj për të banuar në Mbretërinë e Bashkuar. Roman Abramovich që atëherë është kthyer në Londër vetëm kalimthi, hera e fundit ishte në tetor, falë pasaportës së tij izraelite të marrë së fundmi, e cila i lejon atij vetëm qëndrime të shkurtra turistike në Angli. Tani, me sulmin rus ndaj Ukrainës, gjërat janë ndërlikuar shumë për pronarin e Chelsea: burime të qeverisë britanike kanë bërë të ditur se çdo përpjekje për të rikthyer vizën dhe për t’u kthyer përgjithmonë në kryeqytetin britanik do të refuzohej. Sipas The Sun, zyrtarët e emigracionit kanë marrë, në fakt, udhëzime të sakta për këtë çështje, një rast që do të trajtohet nga një njësi speciale e Ministrisë së Brendshme.

FEDERATA UKRAINASE: FIFA E UEFA TË NDALOJNË PJESËMARRJEN E SKUADRAVE RUSE”

Komiteti Ekzekutiv i UAF, Federata e Futbollit të Ukrainës, “duke pasur parasysh agresionin ushtarak të Rusisë”, njofton se i ka dërguar FIFA-s dhe UEFA-s “apele që ndalojnë pjesëmarrjen e ekipeve dhe klubeve kombëtare ruse në çdo turne ndërkombëtar”. Federata e futbollit e Kievit vendosi më pas t’i dërgojë një apel të menjëhershëm UEFA-s “në lidhje me vendimin për të ndryshuar qytetin dhe vendin e finales së Ligës së Kampionëve 2021/2022 dhe Superkupës UEFA 2023”.