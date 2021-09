Këtë të hënë nis viti i ri shkollor për sistemin parauniversitar. Afro 500 mijë nxënës ulen sot në bankat e shkollave për të nisur vitin e ri shkollor. Edhe këtë vit mësimi nuk do të zhvillohet në kushte normale. Në disa shkolla do të kenë orë 25 minutëshe, ndërsa të tjera do të funksionojnë me dy turne.

Mësuesit duhet të kenë certifikatë vaksinimi ose test të përjavshëm ndaj COVID-19. Po ashtu në klasa është detyrueshme maska, distanca si dhe mësimi zhvillohet me orë fikse.