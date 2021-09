Këtë të premte do të zhvillohet seanca e parë plenare me deputetët e rinj të zgjedhur në zgjedhjet e 25 prillit. Sot do të rikthehen në Kuvend pas 30 muajsh mungesë dhe deputetët e zgjedhur të opozitës. Kujtojmë ndërkohë që një natë më parë kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim basha ka përjashtuar nga grupi parlamentar liderin historik të demokratëve Sali Berisha, i cili është shpallur “non grata” nga SHBA-të.

Rregullorja e Kuvendit përcakton se drejtues i seancës së parë plenare është deputeti më i vjetër në moshë, deri në zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit. Këtë përgjegjësi do e ketë deputetja e PS-së Luljeta Bozo. Seanca e parë pritet të ketë më së shumti një atmosferë formale, ku do të nisë procesi i verifikimit të mandateve të ligjvënësve dhe betimit të tyre.