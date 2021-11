Doza e tretë e vaksinës anti Covid për personat mbi 60 vjeç është hapi i radhës që pritet të nisë këtë të hënë në vendin tonë.

Komiteti teknik i ekspertëve në rekomandimet e fundit të saj vendosi marrjen e një doze të tretë të vaksinës për të gjithë të moshuarit mbi këtë moshë.

Gjithashtu sot do të nisë aplikimi dhe marrja e vaksinës dhe të grupmosha mbi 16 vjeç, ndërsa fëmijët mbi 12 vjeç do i nënshtrohen vaksinimit me autorizimin e prindërve dhe vetëm nëse kanë probleme shëndetësore.

Deri tani është vaksinuar 35 % e popullsisë, ndërsa janë imunizuar plotësisht me të dyja dozat 31 % e popullsisë shqiptare. Aktualisht në Shqipëri po vaksinohet me vaksinat Pfizer, Astra Zeneca dhe Coronavac.