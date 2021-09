Kush ka lindur rrethor nuk mund të vdesë katror. Një thënie që vlen për shumë djem të këqij në botën e sportit, por jo për Anthony Joshua. Ylli botëror i boksit ka një të kaluar të stuhishme, por me punë të palodhur ai është kthyer në rrugën e duhur dhe nuk dëshiron të ndalet më.

KUSH ËSHTË ANTHONY JOSHUA

Joshua lindi në Watford më 15 tetor 1989. Nëna e tij Yeta është nigeriane dhe ishte punonjëse sociale, ndërsa babai i tij Roberti është gjysmë nigerian dhe gjysmë irlandez. Në vitin 2000 Yeta dhe Roberti vendosën të transferohen me familjen në Nigeri, por kjo zgjati vetëm disa muaj: prindërit u divorcuan dhe të gjithë u kthyen në Angli.

Populli i origjinës së Joshuas janë ata Yoruba, të tillë si futbollistët Adebayor dhe “Oba Oba” Martins apo sprinteri Asafa Poëell. Dhe pikërisht në këto dy disiplina ai e kishte bërë veten të njohur si atlet kur ishte i ri: ai vendosi rekordin e shkollës në 11.6 sekonda në 100 metra dhe luajti futboll në akademinë e të rinjve të Charlton, derisa kapi me grushte një sulmues kundërshtar dhe u përjashtua nga ekipi. I pakënaqur, ai kapi me grushte njerëz të tjerë në rrugë dhe përfundoi në burg në Reading, nga ku doli me një byzylyk elektronik në kavilje.

KARRIERA

Pasi fitoi dy edicione të Haringey Box Cup, Joshua fitoi titullin e ABA senior në moshën 21 vjeç, duke refuzuar 50,000 paund dhe hyrjen te profesionistët. Motivi ishte i thjeshtë: “E praktikoj këtë sport për të fituar disa medalje, jo për para”. Fitorja kundër Amin Isa, më pas, i garantoi atij një vend në ekipin anglez të boksit dhe titullin e kampionit britanik në kategorinë amatore. Bota e zbuloi Joshuan në Lojërat Olimpike në Londër 2012, kur në finalen e peshave të rënda me Roberto Cammarelle, medalja e artë shkoi për Joshua. Nga atje filloi suksesi dhe karriera e tij profesionale.

FITIMI I TITUJVE

Titulli i parë erdhi vetëm në moshën 24 vjecare, pas tetë fitoreve të njëpasnjëshme dhe ishte ai i peshave të rënda WBC, i fituar falë KO të shkaktuar ndaj ish-kampionit Denis Bakhtov. Në vitin 2016, mbërriti edhe ai i IBF, pasi mposhti kampionin në fuqi Charles Martin me KO në raundin e dytë, duke çuar rekordin në 16-0.

Ai mbrojti titullin fillimisht kundër Dominic Breazeale dhe më pas kundër Éric Molina. Në vitin 2017 ai mbrojti titullin nga sulmi i ish-kampionit Vladimir Klitchko, duke fituar gjithashtu edhe gjerdanët vakant WBA (Super) dhe IBO para 90 mijë të pranishmëve në Wembley. Ndeshja ishte e jashtëzakonshme: Joshua pësoi Knockdown-in e parë në karrierën, por arriti të fitojë me KO tekniku në raundin e njëmbëdhjetë. Përballja konsiderohet të ishte ndër më spektakolaret në historinë e peshave të rënda dhe ringjalli imazhin e boksit në të gjithë botën.

Joshua e pasuroi më tej vitrinën e tij në mars 2018, duke fituar edhe titullin botëror WBO falë fitores me pikë mbi neozelandezin Joseph Parker, ndërsa në shtatorin e ardhshëm ai mbrojti titujt nga sulmi i rusit Aleksandr Povetkin me një nokaut teknik në raundin e shtatë.

HUMBJA E PARË E REVANSHI

Seria pozitive 22-0 e Joshuas pësoi një ndalesë të papritur në mes të vitit 2019 kur, në debutimin e tij në SHBA, kur u mund nga Andy Ruiz Jr. në raundin e shtatë. Kjo është humbja e parë në karrierë për AJ, i cili kështu hoqi dorë nga katër titujt botërorë që mbante. Por mbretërimi i Ruiz zgjati sa hap e mbyll sytë: në fund të vitit Joshua bëri një rikthim dhe rifitoi titujt kundër meksikanit, duke fituar një ndeshje me 12 raunde me pikë.

Në vitin 2020 Joshua mbrojti titujt kundër bullgarit Kubrat Pulev, ish -kampion evropian, ndërkontinental dhe ndërkombëtar. Ndeshja, e cila përfundoi me KO në raundin e nëntë, i hap rrugën një sfide të paparë me Tyson Fury.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Është e lehtë të imagjinohet se Joshua është shumë i fortë fizikisht: një gjigant prej 198 cm për 115 kg. Modeli i tij është Cristiano Ronaldo: ashtu si kampioni portugez, ai është i fiksuar nga qëllimi për të përmirësuar veten, duke u izoluar nga gjithçka përreth tij për të anuluar ndërhyrjet në përgatitjen e tij.

Arma më fatale e AJ nuk është një e goditje e vetme, por qëndrueshmëria, me të cilën ai frikëson dhe lodh kundërshtarët e tij. Një karakteristikë tjetër e Joshuas është ajo e të diturit si të lexojë ndeshjet: anglezi ka treguar disa herë se mund të ndryshojë strategjinë e tij gjatë garës dhe të dijë kur të përdorë shpërthimet ose të kontrollojë kundërshtarin.

JETA PRIVATE

Siç u përmend, Joshua nuk ishte një shenjtor. Në vitin 2011 ai u ndalua nga policia për një kontroll: oficerët gjetën 200 gram kanabis në një qese në makinën e tij. Boksieri u dënua të frekuentonte një komunitet për 12 muaj dhe 100 orë punë të dobishme shoqërore, gjë që iu shtua skualifikimit të tij nga ekipi i Britanisë së Madhe. Ky ishte ndoshta episodi që ndryshoi jetën e Joshuas: anglezi më vonë deklaroi se arrestimi e bëri atë të përballej me përgjegjësitë e tij dhe që atëherë imazhi i tij publik është përmirësuar.

Sot Joshua është i preferuar nga një pjesë e madhe e publikut edhe për tonin e tij të qetë, larg fjalëve të ulëta të përdorura shpesh nga boksierët. Ndër interesat e tij jashtë boksit, janë motokrosi, leximi dhe, për të përmirësuar taktikat, shahu. Në shpatullën e tij të djathtë ai ka në tatuazh siluetën e Afrikës me profilin e Nigerisë, duke demonstruar se ai kurrë nuk i ka harruar rrënjët e tij.