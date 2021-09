Nga 1 qershori i vitit të ardhshëm do të ndalohet prodhimi, shitja dhe futja e qeseve plastike për përdorim individual. Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se kushdo që guxon të bëjë të kundërtën do të sanksionohet me zero tolerancë. Ai paralajmëroi disa masa shumë të forta në mbrojtje të mjedisit.