Ilir Meta do të dalë sot në një konferencë për mediat. Ndërsa nuk eshte bere e ditur se per çfare do te flase Presidenti, eshte njoftuar që konferenca të nisë në orën 17:30 në ambientet e Presidencës.

“Të dashur kolegë gazetarë,

Sot në ora 17:30, Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta ju fton të gjithëve në një konferencë për mediat, në ambientet e Institucionit të Presidentit.”, njofton zëdhënësi i Presidencës, Tedi Blushi.

Kujtojmë se ditën e sotme Prokuroria e Posaçme kërkoi pushimin e çështjes në gjykatë që lidhet me padinë e Metës për ish-kreun e KED, Ardian Dvoranit.

Padia e Metës ndaj Dvoranit, SPAK kërkon pushimin e çështjes

Një tjetër çështje me rëndësi që pritet të komentohet nga Ilir Meta është dhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese për 30 qershorin, ndërsa pritet që ai të shpallë edhe datën e zgjedhjeve të reja.

Vendimi i Kushtetueses/ Meta në prag të shpalljes së zgjedhjeve për 5 bashki