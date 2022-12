Azzedine Ounahi është një nga emrat që shpërtheu në Botërorin e Katar 2022. Mesfushori maroken, jo më larg se një vit më parë luante në kategorinë e tretë franceze me Avranches. Edhe aty ai mbërriti pa kontratë, ndërsa Angers e bleu për 350 mijë euro. Tani, pas një Botërori super, Ounahi është një nga lojtarët më të kërkuar në merkato. Drejtori i Interit, Piero Ausilio, është kthyer nga Doha me një emër të shënuar me të kuqe. Pikërisht atë të Azzedine Ounahi. Mesfushori e ka vënë veten në qendër të vëmendjes me Marokun në Kupën e Botës, duke dhënë një konfirmim të mëtejshëm për cilësitë e tij dhe vlerën e çdo investimi. Interi, siç raportohet nga Gazzetta dello Sport, ka pasur kontakte me Angers. Francezët e kanë lojtarin nën kontratë deri në qershor të vitit 2026. Problemi është se tani vlera e tij ka shkuar në qiell.

Leicester ka bërë përpara duke vendosur 45 milionë euro në tavolinë për ta patur lojtarin menjëherë. Një shifër tepër e lartë për arkat e Inter, që shpreson se lojtari i lindur në vitin 2000, do të qëndrojë te Angers në janarit. Plani është që zikaltrit të synojnë objektivin në verë, kur të ketë edhe likuiditetin e siguruar nga transfertat. Në Kupën e Botës, Ounahi ishte gjithmonë në formacionin fillestar të Marokut. Ai luajti ndaj Kroacisë, Belgjikës dhe Kanadasë dhe nuk u zëvendësua kurrë në ndeshjet me eliminim direkt. Përveç Spanjës, kur ai doli në minutën e 120-të, që shoku i skuadrës Benoun të godiste penalltinë.