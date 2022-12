Një ditë para mbajtjes në Tiranë të samitit të BE Ballkani-Perëndimor, kreu i PD i ka bërë të qartë se nuk do të tërhiqet nga protesta. Në një dalje për mediat, Berisha ftoi të gjithë qytetarët që ti bashkohen protestës për të mbrojtur vendin e tyre. Ai tha se nesër duhet të mbushen sheshet e kryeqytetit. Kjo sipas Berishës do të japë mesazh ndërkombëtarëve “se jemi në betejë me armikun e votës së shqiptare, Edi Rama”.

Kryedemokrati shtoi se Rama do të ulet nesër në samit si “hajduti i parë i Shqipërisë”.

Fjala e Berishës: