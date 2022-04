Ata që kanë problem me kolesterolin, duhet t’i kushtojnë vëmendje marrjes së agrumeve. Një studim tregoi se statinat ose ilaçet që ulin lipoproteinën me densitet të ulët në kolesterolin e keq, vijnë në kontakt me përmbajtjen e lëngut të agrumeve, të cilat mund të shkaktojnë efekte anësore serioze.

Zakonisht është portokalli i kuq, që ndryshe e njohim si portokalli me shegë. Një gotë e vogël me lëng portokalli mund të mos ketë një efekt negativ në nivelet e statinës, por është mirë që një person që përdor ilaçe për uljen e kolesterolit të flasë me një mjek përpara se të konsumojë këtë frut.

Hulumtimet kanë treguar se përmbajtja e grejpfrutit ndërhyn në metabolizmin normal të statinave, duke rritur përqendrimin e tyre në trup. Zakonisht, kur një person konsumon statina pa lëng portokalli të kuq, ato shpërbëhen në zorrë dhe mëlçi. Ky proces ul nivelin e statinave në gjak.

Megjithatë, substancat që janë natyralisht të pranishme në grejpfrut (furanokumarinat) “vrasin” enzimat përgjegjëse për këtë proces dhe në këtë mënyrë parandalojnë ndarjen e statinave. Megjithatë, nëse jeni adhurues i agrumeve, mund të konsumoni portokall të kuq në moderim në kombinim me disa statina.