Stërvitja është sekreti i shëndetit të mirë. Studiuesit në Institutin Kombëtar të Kancerit dhe Institutin Kombëtar për Plakjen analizuan të dhënat për më shumë se 270,000 të rritur në SHBA në të 60-at dhe 70-at e tyre.

Krahasuar me njerëzit që nuk ushtroheshin fare, ata që ushtroheshin 7.5 deri në 15 orë në javë ulnin shanset e tyre për të vdekur me 31 për qind gjatë periudhës së ndjekjes, mesatarisht 12 vjet.

Po, por nuk duhet të jesh atlet. Luajtja e sporteve me raketë kryesonte listën e ndjekur nga vrapimi. Megjithatë, ecja e shpejtë ishte aktiviteti tjetër më i dobishëm. Golfi, noti dhe çiklizmi gjithashtu ndihmuan në uljen e rrezikut të vdekjes. Siç mund ta prisni, sa më shumë të ushtroheshin, aq më mirë ia dilnin. Por ulja më e madhe në rrezikun e vdekjes erdhi nga arritja e kufirit prej 7.5 orësh. Të bësh më shumë ndihmoi, por jo aq shumë.

Më pak llogaritet. Hulumtimi i mëparshëm nga një ekip tjetër arriti në përfundimin se njerëzit që ecnin për më pak se dy orë në javë kishin më pak gjasa të vdisnin gjatë një periudhe 13-vjeçare sesa ata që nuk ushtroheshin. Ecja e shpejtë të paktën 150 minuta në javë ul rrezikun e vdekshmërisë me 20 për qind. Ecja mund t’ju ndihmojë të shmangni artritin, depresionin dhe gripin dhe ftohjet. Ritmi juaj është një masë e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Të moshuarit që mund të ecnin më shpejt se 1.8 milje në orë u ulën në gjysmën e sipërme të grafikut të jetëgjatësisë në një studim, ndërsa një tjetër zbuloi se njerëzit që mund të ecnin 2.7 milje në një orë ishin veçanërisht jetëgjatë.

Nëse keni nevojë t’i jepni trurit tuaj pushim, lidhni ushtrimet me relaksimin. Blini disa pesha në shtëpi ose një biçikletë të palëvizshme dhe stërvituni ndërsa jeni duke parë shfaqjet tuaja të preferuara televizive “vegging” ose duke dëgjuar muzikë ose podkaste argëtuese.

Hiqni dorë nga qëndrimi gjithçka ose asgjë. Mund të shtoni ecjen, një klasë kërcimi një herë në javë dhe një lojë tenisi çdo javë.

Ji i sjellshëm me veten. Ju nuk do t’i vini në dukje një shoku se ajo është më e trashë dhe më e ngadaltë se sa ishte pesë vjet më parë. Ju gjithashtu nuk do t’i thoni asaj se është më e rëndësishme të kujdeset për të gjithë të tjerët ose të kontrollojë Twitter-in.

Filloni përsëri. Nëse bie nga rutina juaj, lëreni të kaluarën të jetë e kaluar dhe filloni përsëri.

Mos e lidhni ushtrimin me humbjen e peshës. Ju mund të mos humbni peshë, por do të jeni më të shëndetshëm dhe do të dukeni më në formë. Disa njerëz ndalojnë kur nuk shohin mjaftueshëm një rënie në peshore.

Sigurohuni që të kënaqeni. Mund të ketë disa shqetësime ose siklet në fillim, por stërvitja në fund do t’ju bëjë të ndiheni mirë. Gjeni aktivitetet që ju pëlqejnë dhe një qëndrim dhe rutinë që e bën ushtrimin një gëzim. /Top Channel/