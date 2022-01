Kryeministri Edi Rama pas mbledhjes së Kryesisë së PS-së, ka folur me gazetarët në lidhje me atë që po ndodh në Partinë Demokratike, ku sipas tij situata është tepër e vështirë. Rama tha se nga përplasja mes Berishës dhe Bashës humbasin demokratët, dhe mundësia për bashkëpunim në lidhje me reforma që kërkojnë shumicë të cilësuar duket mjaft e vështirë.

Sipas Ramës, as Berisha dhe as Basha nuk kanë legjitimitet pa njëri tjetrin, ndërkohë që foli dhe për ndërhyrjen e Policisë në selinë e PD-së. Kryeministri tha se Basha gaboi që fortifikoi godinën, ndërkohë që ndërhyrjen e policisë e cilësoi më të vështirën në 30 vite, dhe më profesionalen njëkohësisht.