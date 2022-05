Pas barazimit me Venezian, José Mourinho nuk e fsheh hidhërimin, por shikon përpara. “Njerëzit e dinë se ne japim gjithçka që kemi. Nëse nuk bëjmë më mirë, kjo është sepse nuk mund ta bëjmë, si dje, edhe pse ishte një ndeshje e rëndësishme dhe ne meritonim të stërfitonim – shpjegoi trajneri i Romës për DAZN -“. Marrëdhënia me publikun tonë është vërtetë e veçantë. Në fund të ndeshjes u përpoqëm të falenderonim njerëzit tanë. Unë kam përjetuar stadiume të tilla, por pasi kisha fituar një kampionat”. “Ky klub dhe këta njerëz janë të veçantë. Ndoshta ka qenë gjithmonë kështu, ose ne jemi ata që po krijojmë diçka të veçantë. Premtojmë se do të japim gjithmonë gjithçka – shtoi ai -. Kemi ende dy ndeshje për të luajtur me domethënie të ndryshme. Kampionati do të jetë shumë i rëndësishëm dhe, më pas, do të shkojmë në Tiranë për të fituar Kupën”.

“Nuk është e lehtë të qëndrosh i përqendruar – vazhdoi Special One – Nëse bëjmë dy ose tre ndryshime, futemi në vështirësi dhe disa lojtarë vazhdojnë të luajnë për shumë minuta. Jemi pak në limite në këtë moment”. “Ekipet si Feyenoord dhe Real janë ‘me pushime’ përpara se të përballen me finalen – shtoi ai -. Ne po luftojmë për çdo pikë dhe do të duhet ta bëjmë përsëri të premten në Torino, duke shpresuar të kemi më shumë forcë mendore për të bërë rezultat”. “Ndonjë rikuperim? Kushdo që nuk është thirrur sonte nuk ishte i disponueshëm – shtoi Mou -. Do të shohim se si do të jenë të premten.”

“Ne patëm një reagim pas golit të pësuar, të luash njëmbëdhjetë kundër dhjetë nuk është gjithmonë më e lehtë – vazhdoi ai duke folur për ndeshjen – Venezia i vendosi të gjithë lojtarët para portës”. “Në fund të ndeshjes u përpoqëm të falenderonim njerëzit tanë – shtoi ai –. Dhamë gjithçka dhe kjo është një mënyrë tjetër për t’i thënë ‘faleminderit’ tifozëve tanë, fitorja e një kompeticioni do të ishte e merituar jo vetëm për ne, por edhe për tifozët që na mbështesin gjithmonë”.

Në fund portugezi foli edhe për të ardhmen në pankinën e verdhekuqve. “Unë arrita vitin e kaluar dhe thashë që vitin e ardhshëm do të jem këtu. Kam ende dy vjet në kontratën time – shpjegoi trajneri -. Tifozët duhet të jenë të qetë për faktin se lojtarët po rriten dhe për profesionalizmin e tyre”.