Në orën 18:00, në skenën e San Siros, Interi dhe Milani performojnë në një derbi që tashmë mund të jetë vendimtar për titullin dhe vendimtar për garën e zonës Champions League. Inzaghi, i cili para ndërqytetases së parë ishte -7 nga Djallit, me një fitore mund të shkojë në +7 (me një ndeshje më pak) mbi kuqezinjtë, të cilët janë të detyruar të fitojnë për të qëndruar të kapur me trenin e titullit dhe për të zmbrapsur sulmin, për vendin e dytë të Napolin, i cili me Osimhen nga 1′ zbret në fushë kundër Venecias, dhe atë për zonën e Champions të Juventusit të ri të Vlahovic, gati për debutimin e tij në Stadium kundër Veronës.

Pikërisht nga humbje në vajtje kundër Hellas nisi rikuperimi i bardhezinjve, vetëm një pikë nga vendi i katërt i Atalantës (që ka një ndeshje më pak) të impenjuar ndaj Cagliarit, por përpara se të vlerësohet efekti Vlahovic në skuadrën e Allegrit, dritat e San Siros, do të jenë të gjitha për Dzekon dhe Lautaron dhe për Olivier Giroud, i cili në mungesë të Ibras dhe Rebiç do të udhëheqë sulmin kuqezi të mbështetur nga Leao dhe një Kessie i paprecedentë në rolin e mesfushorit sulmues.

Për mesfushorin nga Bregu i Fildishtë, i cili mund të jetë në derbin e tij të fundit, detyra e dyfishtë është të veprojë si sulmues dhe të pengojë Brozovicin, promotorin e manovrës së zikaltërve. Siç tha Pioli në konferencë për shtyp, duelet do të jenë vendimtare dhe përveç atij mes Barella e Tonalit, një nga më të rëndësishmit mund të jetë ai i Theos, mungesa e të cilit në ndeshjen e parë rëndoi shumë dhe Dumfries, favorit ndaj Darmianit në të djathtë për të kundërshtuar depërtimet e francezit.

“Favorit”, sepse nëse Pioli, si gjithmonë, duhet të bëjë llogaritë me mungesa të rëndësishme (edhe Tomori nuk është gati të startojë nga 1′), Inzaghi mund të besojë në të gjithë skuadrën, përveç Correas dhe Gosensit dhe është një lajm i shkëlqyer në këndvështrimin e një periudhë plot angazhime (pas Milanit do të jetë Roma, Napoli dhe Liverpool, katër ndeshje vendimtare në dymbëdhjetë ditë). “Sanchez më tha se është në formë”, siguroi trajneri i zikaltërve, i cili megjithatë për të mbështetur Dzekon do t’i besojë Lautaros, i cili u kthye më herët nga Amerika e Jugut dhe me një stërvitje më shumë në këmbë.

Në skenën e San Siros, i tejmbushur brenda kufijve të lejuar, dritat në derbin titull janë gati të ndizen: Inzaghi provon arratisjen vendimtare, Pioli është në shansin e fundit, Spalletti dhe Allegri shohin të interesuar.