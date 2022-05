Me lamtumirën e Chiellinit dhe Dybalas, Juventus është në kërkim të një lideri të ri, i cili sipas Mirror do të jetë Paul Pogba. Klubi i Juventusit ka dorëzuar një ofertë prej 9 milionë euro në vit plus bonuse për mesfushorin francez, i cili do të mbërrinte në Torino me parametër zero në qershor, pasi kontrata e tij me Manchester United të skadojë. Juve, shpjegon tabloidi anglez, beson se sforco ekonomike do ta bindë ‘Oktapodin’ të pranojë dhe të kthehet te bardhezinjtë gjashtë vjet pas shitjes që e çoi atë te Djajtë e Kuq.

Pogba ka marrë një ofertë edhe nga Paris Saint-Germain dhe, ndërkohë, pret një lëvizje edhe nga Real Madrid. Nga ana tjetër, propozimi i City është refuzuar menjëherë: 29-vjeçari nuk dëshiron të “tradhtojë” tifozët e United dhe në çdo rast do të donte të rifillonte në një tjetër kampionat pas viteve të vështira në Premier League.