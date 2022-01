Daniele Orsato, i caktuar për të drejtuar ndeshjen mes Milanit dhe Juventusit, nuk do të mund të jetë i pranishëm në San Siro. Hipoteza më e mundshme, duke pasur parasysh galopin e variantit Omicron, është se arbitri mund të jetë pozitiv për Covid. Ky është njoftimi për shtyp i AIA-s: “Arbitri Daniele Orsato, i caktuar për ndeshjen Milan-Juventus, i vlefshëm për javën e 4 të fazës së kthimit të kampionatit të Serie A 2021/2022, do të zëvendësohet nga kolegu i tij Marco Di Bello i caktuar fillimisht si VAR. Vendin e tij të mëparshëm do ta marrë Aleandro Di Paolo”.

MILAN – JUVENTUS – E dielë 23/01 h. 20.45

Kryesor: DI BELLO

Asistentë: COSTANZO – PASSERI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI