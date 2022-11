Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve. Në një njoftim zyrtar të Bordit bëhet me dije se çmimi i naftës është ulur me 3 lekë. Ajo do të shitet në treg me 211 lekë/litri. Çmimi i benzinës është ulur me 1 lekë dhe do të shitet 194 lekë/litri. Çmimi i gazit ka mbetur i pandryshuar me 71 lekë/litri.

Sakaq, çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi në datë 25 Nëntor, ora 18.00, dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.