Kur bëhet fjalë për integrimin në Bashkimin Europian, kryeministri Edi Rama ka vetëm një alternativë: ndarjen nga Maqedonia e Veriut për të vijuar proçesin. Këtë deklaratë, e cila ka ngjallur shumë polemika ndër radhët e opozitës, kryeqeveritari e ka përsëritur në disa raste: ai më i fundit në takimin me presidentin e Këshillit Europian Charles Michel, që u mbajt në Tiranë. Pas deklaratave të njëpasnjëshme të kryeministrit, disa deputetë kanë kërkuar një mocion me debat në Kuvend për këtë çështje.

Në fjalën e tij në Kuvend, opozitari Petrit Vasili tha se fjala e kryeministrit ishte provokative dhe kishte strategji të pengonte procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE.

“Në këtë moment të procesit të integrimit europian nga kryeministri i vendit në Bruksel në mënyrë jo të papërgjegjshme por me strategji të qartë për ta penguar procesin është bërë një deklarim të rëndë dhe kryeministri ka thënë, po e citoj ‘Ndërkohë që të gjithë e kanë të qartë, kjo situatë nuk mund të vijojë më gjatë, dhe do të ndryshojmë menjëherë kurs’. Është e qartë për këdo që është thjesht një qëndrim provokativ ndaj një situate, e cila është rënduar jo për faj të europianëve sepse shpesh Kuvendi, mazhoranca, kryeministri kanë folur sikur janë përfaqësues të Europës, i kanë dhënë mend Europës si do të dalë nga problemet e saj sepse problemet tona i kemi dritë e pasqyrë. Po të mos kishte prapaskena të tjera, fjala e Ramës do të ishte debilitet politik. Nuk sheh nga Perëndimi ai. Aksi i tij është nga Lindja dhe rruga e Perëndimit për të kalon nga Beogradi. Këta i thonë vetes edhe rilindje. Sot nevoja për ta bërë këtë debat urgjent nuk ishte në të mirë të opozitës, por të Kuvendit të Shqipëisë dhe për t’u dëshmuar vendimmarrëse të mëdhenj se cila është Shqipëria e vërtetë. Mos u trembni ta bëni këtë debat dhe mos u fshihni pas gishtit me dëngla proceduriale”, tha Vasili.