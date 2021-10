Siç pritej, Gjykatësi Sportiv shtyu vendimin në lidhje me thirrjet raciste të disa tifozëve të Fiorentinës drejtuar lojtarëve me ngjyrë të Napolit. Gjykatësi njoftoi se ai “kishte marrë parasysh hapjen e një procedure të veçantë hetimi nga Zyra e Prokurorit Federal që synonte konstatimin e fakteve dhe identifikimin e subjekteve përgjegjës, duke u rezervuar, në përfundim të vetë procedurës, për të miratuar masat pasuese, sipas kompetencave”.

Do të pritet kështu rezultati i hetimit nga FIGC në lidhje me episodin, para se të ndërmerret ndonjë veprim. Ndërkohë, megjithatë, Fiorentina u gjobit me 10.000 € “sepse mbështetësit e saj, gjatë ndeshjes, përcollën refuzime fyese me origjinë territoriale kundër mbështetësve të ekipit kundërshtar”.

Gjashtëmbëdhjetë vjet pas ndeshjes Messina-Inter në nëntor 2005, kur Marc Zoro ndaloi lojën pasi dëgjoi thirrjet raciste drejtuar tij nga ultrasit kundërshtar, historia mund të përsëritet. Napoli, në fakt, është gati të ndalojë dhe të ndërpresë lojën nëse një rast i ngjashëm me atë të përjetuar kundër Fiorentinës duhet të përsëritet, kur (edhe pse loja kishte përfunduar) Koulibaly ishte subjekt i ofendimeve raciste që vinin nga tribuna. Ky është qëllimi i klubit të kaltër, i cili nuk përjashton një qëndrim të fortë për të nënvizuar episode të tilla të turpshme.

Ndërkohë, hetimet e Digos vazhdojnë për të identifikuar fajtorin, ose fajtorët. Sipas La Repubblica, në fakt, raporti që Prokurori Federal i dërgoi Gjykatësit Sportiv tregon për një grup racistësh dhe jo vetëm një tifoz të vetëm. Vendimtarë në këtë kuptim është marrja e pamjeve nga kamerat e stadiumit Franchi – e favorizuar nga Fiorentina – dhe ndërthurja me të dhënat e tifozëve që kaluan nëpër unaza, për të arritur tek emri ose emrat e atyre që ofenduan Koulibaly ndërsa ai ishte i angazhuar në intervistat e zakonshme.