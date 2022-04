Dashi

Në dashuri duhet të përpiqeni të merrni pak më shumë nisma dhe përgjegjësi. Mund të vijnë dashuri të reja. Në punë mundohuni të përfundoni të gjitha angazhimet që keni marrë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Në dashuri mund të jenë ditë të rëndësishme duke nisur nga kjo e hënë 25, ju duhet të jeni të gatshëm t’i prisni. Në punë, përpiquni t’i jetoni situatat me qetësi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Dashuria do të rrethohet nga një energji e jashtëzakonshme pozitive. Në punë përpiquni t’i jepni vetes kohë, jo gjithçka do të vijë kur mendoni, por do të vijë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri, ajo që jeni përpjekur të realizoni me kaq shumë pasion do t’ju japë kaq shumë kënaqësi. Në punë përpiquni të mbështeteni tek vetja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Për dashurinë këto ditë janë pak të vështira, përpiquni të relaksoheni në këtë ditë të parë të javës. Nëse keni probleme me punën, përpiquni të konsultoheni me një profesionist.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri, përpiquni të kapni momentin më shumë sesa thjesht ta dëshironi diçka. Në punë mundohuni t’i kushtoni vëmendje detajeve dhe të mos shpërqendroheni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri, përpiquni t’i përkushtoheni gjithnjë e më shumë gjërave që ia vlejnë. Duke punuar, përtej një problemi të vogël që keni për të zgjidhur, nuk do të keni asnjë problem tjetër.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Për dashurinë kjo periudhë është paksa e vështirë. Në punë, këmbëngulja juaj me siguri do t’ju shpërblehet.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri, dëshira juaj e madhe do të plotësohet. Është një kohë e mirë për punë, për t’u angazhuar në gjëra të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri do të jeni pak më me fat se zakonisht. Në punë përdorni energjinë tuaj pozitive për diçka të dobishme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në dashuri përpiquni të shmangni diskutimet që vetëm mund t’ju lëndojnë. Punoni shumë si kurrë më parë dhe do të merrni diçka në këmbim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri do të keni lajme që do t’ju habisin. Për punën përpiquni t’u besoni partnerëve sepse mes jush ka një mirëkuptim.