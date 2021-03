Shpërthimi i ekipeve angleze mes Champions League (City dhe Liverpool) dhe Europa League (Arsenal dhe United) sigurisht që nuk ndihmojnë në këtë rast, por eleminimi i Tottenham me një 0-3 të pastër, pas 2-0 të arritur në Londër kundër Dinamo Zagreb në ndeshjen e parë, shkaktoi edhe më shumë zhurmë. José Mourinho, njeriu i thirrur nga Spurs për të konsoliduar një pozitë prestigjoze në Premier League dhe në Evropë, ka përfunduar në shënjestër të tabloideve, pasi u detyrua të dorëzohej edhe këtë herë: “Lojtarët nuk më dëgjuan”. Për mediat britanike Mourinho u bë “The silent One (I heshturi)” si e përcaktoi Daily Express, apo “Jose memec” për Mirror Sport. Të gjithë bien dakord për të ardhmen: trajneri portugez rrezikon shumë të shkarkohet.

Lamtumira flagrante në Europa League nën goditjet e Orsic mund të jetë pika që derdhi gotën për Spurs, të shembur në vendin e tetë në Premier League pas një fillimi të mirë të sezonit dhe me një dhomë zhveshje që, sipas saj që mësohet, nuk e duron më Mourinhon. Fjalët e portugezit në fund të ndeshjes konfirmuan këtë këputje në marrëdhëniet, me lojtarët kryesorë të cilët duket se tashmë e kanë braktisur, dhe për këtë arsye klubi po mendon se si ta zëvendësojë atë, në fund të sezonit, nëse jo më herët. Fakti që një trajner si José, gjithmonë i kujdesshëm për të mbrojtur dinamikën e grupeve në suksese dhe veçanërisht në humbje, drejtoi gishtin drejt ekipit të tij në Zagreb, para se të komplimentonte kundërshtarët e tij, është një sirenë alarmi shumë specifike.

Sigurisht që shkarkimi nuk është aq i thjeshtë për Tottenham, veçanërisht në kohë pandemike ku të ardhurat janë më pak se zakonisht. Mourinho ka ende një kontratë dy-vjeçare kështu që çdo pagesë për një dalje të mirë do të ishte e konsiderueshme, madje edhe më shumë duke marrë parasysh humbjen e fitimeve për shkak të eliminimit në 1/8 e Ligës së Evropës. Një precedent është ajo që ka ndodhur me Pochettino pas largimit, duke e paguar çdo muaj deri në angazhimin me një klub të ri, duke shmangur kështu një shpenzim të konsiderueshëm me një zgjidhje të vetme. Ndërkohë, për tabloidet ka tashmë dy profile në tavolinën e presidentit Daniel Levy: Julian Nagelsmann i Leipzig dhe Brendan Rodgers aktualisht në Leicester.