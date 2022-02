Pas kthimit të madh në “shtëpi”, me përshëndetjen nga ish-tifozët, furia e José Mourinhos ndaj lojtarëve të tij ka shpërthyer në dhomat e zhveshjes së San Siros, pas humbjes në Kupën e Italisë ndaj Interit. “Dua të di përse, duke luajtur ballë për ballë me Interin, në dhjetë minutat e para ju e bëtë në brekë – ka ulëritur portugezi siç raportohet nga Il Corriere dello Sport – Dhe më pas dua të di pse, edhe kundër Milanit, e bëtë mu*in në brekë për 10 minuta, të gjithë pa përjashtim”.

Nuk ndalet Special One, që në prani të futbollistëve, teknikëve, fizioterapistëve, punonjësve të magazinës ka sulmuar egër: “Dua të di përse prej dy vitesh jeni treguar të vogël me të mëdhenjtë. Nëse jemi të vegjël, gjyqtarët na trajtojnë si të vegjël. Ata e trajtojnë Romën si të vogël. Interi është një super skuadër, i kishit përballë dhe në vend që të gjenit motivet e duhura e bëtë mu*in në brekë”.

“E meta më e madhe e një njeriu është mungesa e bol**ve, e personalitetit – rriti dozën e kritikës Mourinho – Keni frikë nga ndeshje të tilla? Atëherë, shkoni të luani në Serie C ku nuk do të gjeni kurrë skuadra me kampionë, stadiume të mëdha, presionin e futbollit të madh. Jeni njerëz pa bo*e. Gjëja më e keqe për një njeri.”