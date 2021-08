José Mourinho i kënaqur pas fitores 4-0 të Romës në fushën e Salernitanas: “Isha i qetë që në minutën e parë, ekipi luajti mirë në mënyrë sensacionale dhe ishte e pamundur të mos fitonte”. Në lidhje me ambicjet verdhekuqe, Special One nuk ka hezituar të dalë hapur: “Ka ekipe me organika më të pasura se tonat, por kur të përballemi me to, ne do të luajmë për të fituar: pastaj ndoshta humbasim njërën, fitojmë të dytën dhe kështu me radhë, por unë nuk do të ndryshoj mentalitet në varësi të kundërshtarëve”

Mou flet për mënyrën në të cilën erdhi suksesi: “Do të thonë se Salernitana nuk ka krijuar asgjë, por realiteti është se ne gjithmonë kemi bërë presion mirë, bëmë atë që duhej, jam i lumtur që kam arritur t’a dërgoj mesazhin te skuadra”.

Për rikthimin në Itali, portugezi nuk ka asnjë dilemë: “Mbërrita i lumtur në Romë, i lumtur që u ktheva në Serie A. Duhej të kthehesha në këtë ndjenjë, në Itali tifozët janë të veçantë dhe këtu i kemi pasionantë”. Portugezi thotë se është mjaft i qetë në lidhje me skuadrën e ngritur: “Fjala kyçe e Friedkin dhe për mua është: koha. Unë nuk dua shumë qetësi, dua të përshpejtoj procesin e rritjes, nuk dua të përfundoj i shtati/i teti. Më shumë cilësi? Jo, do të doja të kisha më shumë përvojë “.

Serie A ka humbur disa kampionë si Cristiano Ronaldo, por ka rimarrë trajnerë si Mourinho, Allegri, Sarri, Spalletti: “E unë jam duke pritur edhe për Claudion (Ranieri). Ka teknikë të gjeneratës së re, por mendoj se edhe atyre u pëlqen rikthimi i atyre nga brezi ynë. Por sidoqoftë lojtarët janë më të rëndësishëm se trajnerët”.