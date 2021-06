“Pa Portugalinë në turne, ndihem i lidhur me Italinë sepse, si trajner i Romës, kam lojtarë në ekipin kombëtar. I uroj më të mirën Leonardo Spinazzolas që po luan shumë mirë dhe Bryan Cristantes që vjen nga pankina”. Këto janë fjalët e Josè Mourinho për Times, duke komentuar fazat e fundit të Euro 2020.

Natyrisht, portugezi nuk mund të mos intervistohej me një parashikim të mundshëm të finales së Euro 2020, që me eleminimin nga turneu të Portugalisë e Francës, kampionëve të Europës e botës në fuqi, bëhet edhe më e thjeshtë: “Italia kundër Anglisë në finale do të ishte skenari perfekt për mua”, deklaroi Special One. “Unë do të dëshiroja që Harry Kane të merrte trofeun në duart e tij nga Aleksander Ceferin. Nëse ai mund Gjermaninë, unë i shoh ata në Ëembley, në finale”. Kohë impenjative për Mourinhon, në fakt, që gjatë fundjavës pritet në kryeqytetin italian për fillimin zyrtar të përvojës së tij të re me Romën.