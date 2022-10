Alex Rins fiton GP e Australisë, garën e tetëmbëdhjetë të sezonit të MotoGP. Piloti spanjoll, i cili e nisi shumë mirë, fitoi përballë bashkëkombasit të tij Marc Marquez. Shkalla e fundit e podiumit për Ducatin e Francesco Bagnaia. Italiani me vendin e tretë bëhet kështu lideri i ri i Kampionatit Botëror. Bezzecchi mbetet jashtë podiumit, por befasia erdhi në xhiron e 10-të, kur Quartararo u rrëzua me Yamahan e tij në kthesën 2. Piloti e mori M1 e tij nga zhavorri, por Bagnaia tani është i pari në renditje me 14 pikë më shumë se francezi, dy gara nga fundi.

Një Suzuki superlativ, në të dielën më të rëndësishme dhe me vendin e tretë më të ëmbël ndonjëherë. Francesco Bagnaia është ai që festoi më shumë, pavarësisht se suksesi i GP në Australi shkoi për Alex Rins në fund të një gare emocionuese. Një mëkat i vërtetë të mendosh se vitin e ardhshëm Kampionati Botëror do të jetë pa këtë Suzuki. Motori në Phillip Island tregoi vlerat “e vjetra” që e çuan atë të bëhej kampion bote në 2020 me Mir.

PËRMBYSJA E KREUT

Sukses për duartrokitje për Rins, i cili nisi i 10-ti, shënoi një seri super parakalimesh që e çuan menjëherë në betejë me grupin kryesor. Parakalime, kundërparakalime, kryqëzime dhe në fund edhe shkundja vendimtare ndaj Bagnaia një xhiro nga fundi që i dha suksesin spanjollit. Ai la pas një Marc Marquez të ringjallur dhe vetë Bagnaia, liderin e ri të Botërorit. Kështu, sepse Quartararo doli jashtë pas dhjetë xhirosh, duke i dhënë italianit kryesimin e renditjes së kampionatit botëror. Një gabim i dyfishtë flagrant për francezin, i cili fillimisht doli jashtë në xhiron e pestë. Pastaj, në të dhjetën, ai humbi Yamaha M1 në kthesën 2, duke hedhur poshtë avantazhin e madh që vetëm tre muaj më parë e pa të fluturonte i patrazuar drejt titullit.