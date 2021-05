Sipas MeteoAlb deri në mesditë moti do të mbetet me alternime kthjellimesh dhe vranësira kalimtare, ku më të shpeshta do të jenë në gjysmën lindore të Shqipërisë. Por pas mesditës vranësirat zhvillohen në një pjesë të mirë të vendit duke gjeneruar shira afatshkurtër dhe herë pas-here në formë rrebeshi, ndërsa orët mbrëmjes dhe natës ri-kthejnë kthjellimet.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por mesdita ruan vlera të pandryshuara duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 7°C deri në 25°C.