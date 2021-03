Sipas MeteoAlb, dita nis me mot të kthjellët por të ftohtë në të gjithë vendin tonë, por mesdita sjellë zhvillim të vranësirave lokale në zonat Veriore-Verilindore duke gjeneruar reshje të pakta dëbore. Ndërsa pasditja sjellë kthjellim të motit edhe në këto zona.

Temperaturat e ajrit ulen me të paktën 2 gradë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -5 deri 12°C. Era do fryjë mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verior-Verilindor ndërsa në det krijohet dallgëzim 3-4 ballë.