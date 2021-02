Moti këtë të mërkurë do të jetë i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Verilindje 1-15m/sek, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2-3 ballë. Do të ketë mjegullinë në orët e para të mëngjesit pranë zonave luginore.