Moti ditën e sotme parashikohet i kthjellët me vranësira të pakëta kalimtare. Mjegull/mjegullinë parashikohet në lugina në orët e mëngjesit.

Era do të fryjë me drejtim Veriperëndim-Verilindje me shpejtesi 1-10m/sek. Përgjatë vijës bregdetare të detit Jon do të ketë erë me rrahje dhe shpejtësi deri në 15-20m/s.