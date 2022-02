Situata e paqendrueshme që ka risjellë në vend reshjet e shiut e dëborës do të jetë e përkohshme. Sipas sinoptikanëve nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e nesërme do të hyjnë në qarkullim masat ajrore të qendrueshme më të ftohta. Këto do të sjellin kthjellime në zonat bregdetare e ato të ulta ndërsa në male do të ketë vranësira deri mesatare. Ngricat do të përfshijnë zonat malore dhe ato kodrinore të vendit. Era kryesisht do të fryjë nga kuadrati i veriut mesatare dhe përkohësisht e vrullshme në bregdetin jugor. Valëzimi i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore -5 deri 2°C

në zona e ulëta 0 deri 12°C

në zona bregdetare 2 deri 12° C