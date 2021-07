Tani qeveria britanike ka marrë një qëndrim, duke ftuar tifozët anglezë të shmangin udhëtimin në Romë, ku ekipi kombëtar i Southgate do të përballet me Ukrainën në çerekfinalet e Euro 2020 të shtunën. Në të njëjtën kohë, Federata Angleze e Futbollit ka konfirmuar se nuk do të shesë bileta për tifozët anglezë, sepse nuk do të mund ta ndjekin ndeshjen për shkak të rregullores anti-Covid: pas mbërritjes në Itali, udhëtarët që kanë qenë në Mbretërinë e Bashkuar, në 14 ditët e mëparshme duhet të vetë-izolohen për pesë ditë dhe më pas të paraqesin një tampon negativ. Federata shpjegoi se tani do t’u japë tifozëve britanikë që jetojnë në Itali përparësi për biletat. Burime të ambasadës thonë se ata do të japin “planin e tyre të zakonshëm të ndihmës konsullore”.

Siç përsëritet nga këshilltari për Shëndetësinë i Lazios D’Amato, ata që mbërrijnë nga Mbretëria e Bashkuar në Itali do të duhet të respektojnë një karantinë 5-ditore, një masë që duhet të dekurajojë britanikët për të udhëtuar. Por tani autoritetet kanë dashur të përforcojnë mesazhin: “Kërkesa jonë është që të mbështesin ekipin kombëtar nga shtëpia dhe të brohorasin para TV sa më shumë të jetë e mundur”, tha Anne Marie Trevelyan, Nënsekretare e Tregtisë. “Sfida është që të dëgjohemi deri në Romë – shtoi ajo – jam e sigurt se do të jemi në gjendje të shfrytëzojmë rastin për të mbështetur më mirë ekipin tonë kombëtar fantastik”.

Rreth 30,000 shtetas britanikë jetojnë në Itali dhe stafi i ambasadës kishte ndihmuar edhe tifozët uellsianë më parë për të përballuar ndeshjen në Olimpico me Italinë në fazën e grupeve. 16,000 spektatorë do të jenë në gjendje të ndjekin ndeshjen të shtunën, ndërsa pak më shumë se dy mijë janë caktuar për Federatën Angleze të Futbollit.