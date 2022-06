Mesfushori i Arsenalit, Thomas Partey, njoftoi se kishte ndryshuar emrin pasi u martua me një vajzë muslimane dhe u konvertua në fenë Islame. Megjithatë, duket se 28-vjeçari nga Gana i rritur te Atlètico Madrid do ta mbajë Thomas të shkruar në pjesën e pasme të fanellës së tij të futbollit…

I rritur si i krishterë në Ganën lindore, Thomas Partey u tha mediave në vendin e tij marsin e kaluar se ai ishte bërë mysliman falë Sara Bella, një vajze marokene që u bë gruaja e tij. Gjithashtu në pranverë, një foto e tij qarkullonte vazhdimisht në rrjetet sociale në shoqërinë e një imami, ndërsa të dy mbanin në duar Kuranin, shkrimet e shenjta të Islamit. Një konvertim i bindur dhe i sinqertë, deri në ndryshimin e emrit të shpallur këto ditë: emri i tij mysliman tashmë është Yakubu.

Mesfushori, i cili sezonin e fundit me fanellën e Topçinjve bëri vetëm 26 paraqitje për shkak të dëmtimeve të ndryshme, në një video në Instagram, të publikuar nga gazetarja ganeze Nana Aba Anamoah, ka thënë me shaka: “Kam një vajzë që e dua, e di që të dashurat e mia do të më lënë, por ky nuk është problem”. Më pas, duke u bërë serioz, ai shtoi: “Unë jam rritur me muslimanë, kështu që për mua në fund është e njëjta gjë. Unë u martova dhe emri im mysliman tani është Yakubu”.

Dhe si Cassius Clay, i cili pas konvertimit të tij u bë Muhamed Ali, tani Thomas Partey është bërë Yakubu. Por tifozët e Arsenalit dhe komentuesit e Premier League mund të vazhdojnë ta quajnë atë me emrin e tij të vjetër…