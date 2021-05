Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi, me anë të një postimi në rrjetet sociale, ka publikuar disa dokumente. Kryemadhi thekson se dokumentet janë ankimime për procesin e zgjedhjeve të 25 prillit. Po ashtu, Kryemadhi vlerëson se me vigjilencë, duhet t’i shkojmë deri në fund zbardhjes së të vërtetës.

“Me vigjilencë dhe qetësi, t’i shkojmë deri në fund zbardhjes së të vërtetës. E vërteta e 25 Prillit është brenda tek kutitë.”- shkruan Kryemadhi. Postimi i kryetares së LSI-së Monika Kryemadhi:

Grupi i juristëve i angazhuar pranë LSI për çështjet zgjedhore, dorëzoi sot ankimimet e para për procesin e 25 Prillit. Kështu do të vazhdojnë me radhë, në respekt të afatit ankimor, për të gjitha problematikat e evidentuara. Me vigjilencë dhe qetësi, t’i shkojmë deri në fund zbardhjes së të vërtetës. E vërteta e 25 Prillit është brenda tek kutitë.