Xherdan Shaqiri i kishte “djegur” serbët me golin e shënuar ndaj tyre në Botërorin e Rusisë, kur ia kishte siguruar fitoren Zvicrës, me ç’rast, bashkë me shënuesin tjetër, Granit Xhaka, e kishte formuar me duar shqiponjën dykrenore, simbol i shqiptarëve.

Kjo kishte bërë që mediat serbe të shkruanin zi e terr për futbollistin kosovar, ndërsa serbët kishin kërkuar nga FIFA që t’i dënonte apo gjobiste dy shqiponjat nga Kosova.

E një gazetar serb e ka provokuar futbollistin nga Zhegra e Gjilanit derisa ky ishte pjesë e Liverpoolit.

“Shaqiri, a mund të flasësh për mediat e shtëpisë (vendit) tënde, për mediat serbe”, i thotë gazetari Shaqirit, siç mund ta shihni në video duke klikuar KETU. https://streamja.com/3mLl7