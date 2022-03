Modelja brazilianet, Lais Ribeiro ka pozuar në të brendshme të tejdukshme për kampanjën e re të Victoria Secret … pas premtimit të markës për diversitet në markën e tyre.

Modelja braziliane, Lais Ribeiro është parë në fushatën e fundit të Victoria Secret të quajtur “Love & Lemons” duke debutuar për herë të parë të enjten në mëngjes.

Modelja 32 vjeçare pozojë me të brendshme me dantella dhe me një kapelë të inspiruar nga stili i hippiet. Fushata është inspiruar nga festivali i muzikës Woodstock më 1969.

Kjo fushatë vjen pasi që brendi premtojë më shumë diversitet, pasi që ata u akuzuan se po përdorin më shumë modele që kanë pothuajse të njëjtën pamje.