Misioni i ODIHR i cili nisi takimet me partitë politike në Shqipërinë për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, po zhvillon aktualisht një takim në selinë e Partisë Demokratike.

Përfaqësuesit e ODIHR janë pritur në takim nga kryedemokrati Lulzim Basha, përfaqësuesi ligjor i PD Ivi Kaso si edhe Sekretari për Çështjet Ndërkombëtare në Partinë Demokratik, Arben Kashahu.

Delegacioni filloi sot takimet, fillimisht me PS, ndërsa pas PD do i drejtohet selisë së LSI. Mësohet se ditën e mërkurë ODIHR do të ketë takim me KQZ.

Po ashtu ky mision do të ketë takime edhe me shoqërinë civile apo partitë e tjera pasi do të qëndrojë 5 ditë për vlerësim në Tiranë.