Massimiliano Allegri kthehet në pankinën e Juventus. Klubi e ka zyrtarizuar tashmë lajmin në kanalet e tij sociale. “Mirësevjen në shtëpi Max – shkruhet në postim -. Allegri rigjen një pankinë që e njeh shumë mirë, një klub që e do dhe e do, për të filluar sot një udhëtim të ri së bashku, drejt objektivave të reja”. Trajneri kthehet në Torino pas dy vitesh. “Çfarë Allegri duhet të presim? Dy vjet më i vjetër, për fat të keq. Në të vërtetë, për fat të mirë,” tha trajneri.

NJOFTIMI I JUVENTUS

MIRËSEVJEN NË SHTËPI, MAX!

Massimiliano Allegri është përsëri trajneri i Juventusit. Allegri rigjen një pankinë që e njeh shumë mirë, një klub që e do dhe e do, për të filluar një udhëtim të ri së bashku sot, drejt objektivave të reja. Ato të arritura në aventurën e tij të parë me Juventus janë gdhendur në historinë e klubit: pesë tituj kampion, katër trofe të dyfishta radhazi me Kupën e Italisë, dy Super Kupa, dy finale të Ligës së Kampionëve në tre sezone, arritje epike në Itali dhe në Evropë. Ne i dhamë lamtumirë dy vjet më parë me një mesazh, “Histori i vetëm”, dorëzuar nga Presidenti ynë te trajneri: një përqafim dhe një bluzë mbi të cilën, me dy fjalë, ishte e gjithë përvoja e Allegrit te Juve. E bukura e historisë, sidoqoftë, është se ajo nuk ndalet kurrë. Dhe në futboll, kjo do të thotë një koncept që ne e kemi ngulitur në ADN-në tonë: fitorja më e mirë është tjetra. Gjithmonë.

E atëherë ne jemi gati të rifillojmë me Allegrin, për të ndërtuar të ardhmen tonë së bashku; me profesionalizmin e tij të madh, forcën e tij morale, me idetë e shkëlqyera të një tekniku të aftë për të përzier kartat, brenda dhe jashtë fushës. Me buzëqeshjen e tij, si një lloj “nënshkrimi”. Me mënyrën e tij të të kuptuarit të futbollit dhe jetës: thjeshtësinë, dëshirën për të mos bërë drama, përkushtimin për të shijuar çdo moment të bukur që jeta te Juventus mund të japë dhe do të japë.

