Ministri Grek, Nikos Dendias do të vizitojë Tiranën më 23 Maj. Kjo vizitë do të jetë në kuadër të një tour takimesh në vendet e Ballkanit perëndimor, ku në fokus të kryediplomatit grek do të jetë integrimi evropian i këtij rajoni. Dendias do të takohet në Tiranë me homologen e tij Olta Xhaçka si dhe me kryeministrin Edi Rama.

Interesi i Athinës konsiston në përshpejtimin e procedurave të dërgimit në gjykatën e Hagës së ndarjes së kufirit detar mes dy vendeve,por edhe për pjesën tjetër të çështjeve dypalëshe, për të cilat bisedimet kanë mirëkuptim,por ende dakordësi mes dy palëve.