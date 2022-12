Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Dendias do të jetë sot në Tiranë në një vizitë zyrtare në vendin tonë. Dendias do të takohet me homologen e tij Olta Xhaçka. Pas takimeve të përbashkëta të dy delegacioneve, do të ketë një deklaratë Dendias-Xhaçka. Më pas ministri i Jashtëm grek do të jetë në një drekë pune me Kryeministrin Edi Rama.

Vizita e Dendias në Tiranë i paraprin asaj të kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili ditën e nesërme do të vijë në Shqipëri pëe një vizitë zonat e minoritetit grek, konkretisht Himarën dhe Derviçanin.