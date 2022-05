Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias viziton sot Tiranën. Dendias e nis ndalesën e tij në Shqipëri me një takim me kryepeshkopin Anastas. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme greke, Dendias do të takohet edhe me homologen Olta Xhaçka dhe më pas në orën 12.00 pritet të kenë një konferencë të përbashkët për mediat.

Dendias do të ketë një takim kokë më kokë edhe me kryeministrin Edi Rama.