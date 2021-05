Michael Roth, Ministri i Shtetit për Çështjet Evropiane në Ministrinë e Jashtme Federale Gjermane, ka vijuar sot ditën e dytë të takimeve zyrtare në Tiranë.

Ai ka zhvilluar nje takim me kreun e opozitës Lulzim Basha.

“Natyrisht që të gjithë kritikat për zgjedhjet që do të adresoheshin, në këtë drejtim dhe kjo duhet të bëhet nga institucionet. Ne i besojmë ODHIR që është një institucion i pavarur”.

“Une jam dakord me Bashën qe thotë se e ardhmja e Shëipërisë është në BE dhe askund tjetër. Nëse kjo rrugë do të jetë e suksesshme, kjo varet edhe nga opozita dhe parlamenti. Shpresoj në një qasje me respekt të qeverisë dhe opozitës.

Unë jam në politikë që prej 23 vitesh. Kam qenë si në opozitë edhe në qeveri aktiv dhe mendoj se parlamenti është vendi i duhur për të çuar përpara debatet”.