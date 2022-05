“Për të blerë është e nevojshme që dikush të shesë”. Claudio Lotito blindon Milinkovic-Savic dhe ngrin Juventusin, gjithnjë e më shumë të vendosur për të marrë mesfushorin serb në fund të sezonit. Numri 1 i Lazios, i intervistuar nga RaiSport, megjithatë ka përjashtuar që mesfushori mund të largohet nga Roma: “Unë e respektoj shumë Sergejin dhe nuk e kam nxjerrë kurrë në shitje. Ai mund të bëjë diferencën dhe ne kemi një marrëdhënie të mirë. Nëse një klub i madh në botë do të bënte një ofertë, do ta pyesja se cfarë dëshiron të bëjë. Në shoqërinë time është fillimisht vlera njerëzore dhe pastaj ajo ekonomike, kur mu bë një ofertë prej 140 milionë euro vendosa të mos e shes”.

Dalja e Milinkoviçit nga Lazio, me arkëtimin e rëndësishëm, megjithatë, do t’i jepte frymëmarrje arkave të klubit, gjithnjë në vështirësi me indeksin e likuiditetit. Sarri, që u regjistrua ditët e fundit, në fakt do t’i jepte dritën jeshile shitjes së mesfushorit serb me shpresën për të lëvizur në merkato dhe për të forcuar skuadrën. E pikërisht për të ardhmen e trajnerit, Lotito shpjegoi: “Askush nuk e ka dyshuar ndonjëherë qëndrimin e tij, ai ka një kontratë që nuk skadon këtë vit. Ka një vlerësim të madh profesional për përkushtimin e tij ndaj futbollit. Ushqehet me sport 24 orë në ditë: është një element pozitiv që i bën lojtarët tanë të rriten dhe i bën ata përgjegjës për arritjen e rezultateve”.