Konsiderohej aq shumë urgjencë, sa Milani e bëri gjithçka me nxitim. Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, shkurt Fikayo Tomori është tani një lojtar i ri i kuqezinjve. Ish-mbrojtësi i Chelsea mori aftësinë sportive dhe më pas mbërriti në shoqërinë e rrugës Aldo Rossi për të nënshkruar kontratën deri në qershor. Klubi dëshiron që ai të jetë në dispozicion menjëherë dhe, për këtë arsye, tashmë ka depozituar kontratën në Lega. Tomori ka kryer një pjesë të vizitave mjekësore në Londër nën vëzhgimin e kujdesshëm të mjekësve milanistë në mënyrë që të shkurtonte më tej kohën dhe ta bënte ditën e sotme pak më shumë se një formalitet. Marrëveshja me Chelsea u arrit në bazë të një huazimi gjashtë-mujor prej një milion me blerjen të fiksuar rreth 22.

Me pak fjalë, Maldini dhe Massara ishin veçanërisht të interesuar për këtë blerje dhe bënë gjithçka që ishte e mundur për ta bërë atë menjëherë “operacionale”. Nëse gjithçka shkon siç duket, Tomori do të jetë në gjendje të ulet në pankinë nesër në mbrëmje kundër Atalantës dhe më pas të jetë gati për derbin e Kupës së Italisë dhe ndeshjen pasuese të kampionatit kundër Bolonjës.

KOMUNIKATA ZYRTARE

AC Milan është i lumtur të njoftojë se ka blerë me status të përkohshëm me të drejtën e opsionit për blerjen përfundimtare të përfaqësimeve sportive të futbollistit Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori nga Chelsea FC. Mbrojtësi bashkohet me klubin kuqezi deri më 30 qershor 2021.

Lindur në Calgary (Kanada) në 19 dhjetor 1997, Tomori u rrit në sektorin e të rinjve Chelsea me të cilin bëri debutimin e tij në Premier League në 2016. Mes janarit 2017 dhe qershorit 2019 ka veshur fanellën e Brighton (10 paraqitje), Hull City (26 paraqitje) ) dhe Derby County (55 paraqitje dhe 2 gola) para se të kthehej tek Blues me të cilët ka koleksionuar gjithsej 27 paraqitje dhe 2 gola. I lindur në Kanada dhe t i natyralizuar anglez, ai luajti 3 ndeshje me ekipin kombëtar U20 të Kanadasë para se të zgjidhte të përfaqësonte Anglinë, me të cilën fitoi Kupën e Botës U20, duke bërë debutimin e tij në ekipin kombëtar të të rriturve në nëntor 2019.

Mbrojtësi do të veshë fanellën me numrin 23.

DEKLARATA

“Jam shumë i lumtur që kam nënshkruar për Milan, një klub të shkëlqyeshëm me një histori të madhe. Ju premtoj se do të jap më të mirën time dhe të luftoj për këto ngjyra. Forca Milan!”. Këto janë fjalët e para të Fikayo Tomori si një lojtar i kuqezinjve, të publikuara në një video në rrjetet sociale të Milanit.