Tani është zyrtare: Olivier Giroud është një lojtar i ri i Milanit. Klubi njoftoi nënshkrimin e tij, pasi ai iu nënshtrua ekzaminimeve mjekësore në Milano të premten dhe nënshkroi kontratën që e lidh atë me kuqezinjtë deri më 30 qershor 2023. Giroud, i cili vjen nga Chelsea për një milion euro, plus një bonus, do të veshë fanellën me numrin 9:kështu francezi do të përpiqet të fshijë mallkimin që ka goditur të gjithë kuqezinjtë që kanë mbajtur këtë numër që nga tërheqja e Pippo Inzaghit.

KOMUNIKATA ZYRTARE

AC Milan është i lumtur të njoftojë se kanë blerë me titull përfundimtar performancat sportive të futbollistit Olivier Jonathan Giroud nga Chelsea FC. Sulmuesi francez do të veshë fanellën me numrin 9.

I lindur në Chambéry (Francë) më 30 Shtator 1986, Giroud u rrit në Sektorin e të rinjve të Grenoble me të cilët bëri debutimin e tij në ekipin e parë në 2005. Pasi veshi fanellat e Istres dhe Tours, erdhi thirrja e Montpellier në Ligue 1 me të cilët sulmuesi bëri 85 paraqitje dhe 39 gola në dy vjet, duke fituar Kampionatin në sezonin 2011/2012.

Në verën e vitit 2012 ai u transferua te Arsenal me të cilin shënoi 105 gola në 253 ndeshje dhe fitoi 3 Kupa FA dhe 3 Community Shields. Në janar 2018 ai u transferua te Chelsea, me të cilin mblodhi 119 paraqitje dhe 39 gola, duke fituar 1 Champions League, 1 Europa League dhe 1 Cup.

Ai bëri debutimin e tij në ekipin kombëtar në nëntor 2011, duke koleksionuar 110 paraqitje, 46 gola dhe duke fituar Kupën e Botës në 2018.