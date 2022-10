Milani është gati të rinovojë me Emirates me shifra të dyfishuara. Synimi i RedBird është i qartë. Rritja e të ardhurave që rrjedhin nga sponsorët është një nga objektivat që ka vendosur pronësia e re. Kuqezinjtë shpresojnë të shfrytëzojnë famën e markës në të gjithë botën. Fillimisht ishte konsolidimi i partneritetit me Puma, duke rinovuar deri në vitin 2028. Tani, së shpejti do të nisin bisedimet me sponsorin kryesor Emirates. Qëllimi i Milanit është të dyfishojë 14 milionë eurot aktuale plus bonuset. Duke e bërë këtë do të ishin rreth 60 milionë euro të ardhurat sezonale për fanellën.

Cështje që janë të gjitha të lidhura me objektivin kryesor të RedBird: që është rritja e të ardhurave të Milan jashtë fushës. Një lëvizje që do të rrisë me shpejtësi tërheqjen e markës në nivel global.

Lexo më tej: Inter, 25 milionë euro në sezon nga sponsori teknik: dyfishohen shifrat e akordit me Nike

Në këtë kuptim duhen interpretuar edhe iniciativat e fundit përsa i përket veshjeve. I njëjti koncept edhe për bashkëpunimin me “The Rock”, për prezantimin në San Siro të filmit të ri të Warner Bros. Ndërkohë duhet pritur të kuptohet se çfarë parashikon partneriteti i paralajmëruar me Yankees of New York. Po flasim për një nga markat më të njohura në botë.