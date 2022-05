Ajo që sapo ka nisur duhet të jetë, pa surpriza, java e ndërrimit të pronësisë së Milanit. Negociatat mes Elliott dhe RedBird tashmë janë shumë pranë mbylljes dhe në ditët në vijim pritet sërish në Milano numri një i fondit amerikan, Gerry Cardinale, për nënshkrimin e kontratës paraprake që do të dorëzojë virtualisht klubin kampion të Italisë (për mbylljen e vërtetë do të duhet të paktën një muaj, por mund të shtyhet edhe për në shtator). Pasi të nënshkruhet, ndoshta në fundjavë, Cardinale do të takohet me drejtorin e zonës teknike të kuqezinjve, Paolo Maldini, për të filluar planifikimin e së ardhmes së afërt të Milanit, duke filluar me kontratat që skadojnë, që do të rinovohen nga vetë Maldini dhe drejtori sportiv Ricky Massara.

Rinovimi i ish-kapitenit (dhe Frederic Massaras) në fakt do të konsiderohej një prioritet nga pronësia e re dhe për këtë arsye, sipas Corriere della Sera, CEO i kuqezinjve, Ivan Gazidis do të takohet me Maldinin për të folur për zgjatjen e kontratës, edhe pse nuk mund të jetë një bisedë krejt shteruese për garancitë që do të kërkojë ish-numri 3 për investimet.

Topi do t’i kalojë, kështu, Maldinit, por duket se nuk ka dyshim për vullnetin e tij për të qëndruar me kuqezinjtë edhe pse e di që puna që e pret në verë nuk do të jetë e lehtë. “Në një sezon mund të ketë mendime të ndryshme, por çdo diskutim e kemi përballuar gjithmonë me synimin për t’u rritur dhe përmirësuar. Kështu do të jetë edhe këtë herë, sepse ka ende shumë punë për të bërë”, deklaroi dje Stefano Pioli në një intervistë për ‘Che tempo che fa’.