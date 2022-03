Milani është në ankth për Mike Maignan, njeriun e rëndësishëm në vrapimin e kuqezinjve në krye të Serie A. Sipas asaj që raportohet nga Le Parisien, portieri i kuqezinjve ka humbur stërvitjen me kombëtaren franceze, për shkak të një problemi në tendinën e Akilit. Mediat franceze flasin për një dëmtim të lehtë, por duket qartë se lajmi ka ngritur nivelin e alarmit te Milani, i cili nuk bën dot pa numrin 16 në funksion të sprintit final drejt titullit kampion.

Lojtari do të mbetet për momentin në grumbullim me kombëtaren e tij, në prag të impenjimit të dyfishtë kundër Bregut të Fildishtë dhe Afrikës së Jugut, por gjendja e tij do të monitorohet çdo ditë dhe gjithashtu përjashtohet mundësia që ai të rrezikohet nga Deschamps, nëse nuk është absolutisht në gjendje të luaj pa ndjerë dhimbje.