Humbja 3-0 e Milan në derbi me Inter ka sjellë një “dhuratë të hidhur” për lojtarin e Milan Zlatan Ibrahimovic, “Tapirin e Artë”, çmimin ironizues që jep emisioni italian “Striscia la notizia”. Për 39-vjecarin ky është “Tapiri i Artë” numër 6. I takuar në Milano nga gazetari italian Valerio Staffelli, sulmuesi suedez tha: “Ishte e vështirë. Ne bëmë shumë gabime, por do të rikuperojmë. Në ndeshjen tjetër unë shkoj me Tapir, mbase kjo sjell fat”.