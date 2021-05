Goditje surprizë e Milanit. Disa minuta para mesnatës Mike Maignan zbarkoi në Milano dhe sot ai do t’i nënshtrohet ekzaminimeve të zakonshme mjekësore në klinikën ‘La Madonnina’ para se të bashkohet me kuqezinjtë. Blerja e portierit të Lille, kampion i ri i Francës, e shtyn Gigio Donnarumma gjithnjë e më larg nga skuadra e Piolit. Vështirë të mendosh se 25-vjeçari mund të kishte ardhur në Itali për të bërë rezervën: një marrëveshje 15 milion euro.

Për momentin, të imagjinosh efektivitetin në rinovimin e Gigio Donnarumma është mjaft i vështirë. Ka shumë distancë midis ofertës dhe kërkesës, e cila, pas muajsh negociatash, tani është e paplotësueshme, madje edhe me kualifikimin për në Ligën e Kampionëve të ardhshëm. Asgjë për të bërë dhe numri 99 është i destinuar të largohet me parametër zero me Raiolan të gatshëm për ta vendosur atë në ofertën më të lartë: Juventus në pole, por gjithashtu i mbi portierin ka vëmendjen edhe PSG dhe Barcelona.

Kështu që Maldini dhe Massara vendosën të mos prisnin më dhe të përqendroheshin te portieri më i mirë në Ligue 1, i cili festoi fitoren e tyre të kampionatit të dielën. Pastaj, pas paradës së pasdites së të hënës vonë në qendër të Lille me autobusin e hapur, ai mblodhi valixhet dhe hipi në një fluturim privat që e çoi në qytetin e tij të ri.