Presidenti i Republikës Ilir Meta do t’iu drejtohet me një mesazh qytetarëve për pak minuta.

Lajmi është dhënë nga zëdhënësi i tij Tedi Blushi, i cili shkruan në “Facebook” se në orën 14:00, Presidenti i Republikës, Ilir Meta do t’i drejtohet me një mesazh të gjithë qytetarëve të Republikës. Mesazhi i Presidentit do transmetohet në faqen e tij zyrtare në “Facebook”.

Ky është mesazhi i dytë pas zgjedhjeve i Kreut të Shtetit, ndërkohë që është i pari pas rezultatit që e nxjerr fituese PS-në.